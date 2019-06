Belagsarbeiten an Radwegbrücken

Wie das kantonale Tiefbauamt in einer Medienmitteilung schreibt, werden auf dem Radweg entlang der Weisslingerstrasse im Abschnitt zwischen Weisslingen und Kollbrunn insgesamt drei Radwegbrücken erneuert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 1. Juli, und dauern bis Anfang August 2019.

Die Arbeiten beginnen bei der Brücke Wissenbach Töss in Kollbrunn. Danach werden die zwei weiteren Brücken überarbeitet. An den Stahlbrücken werden der schadhafte Holzbelag ersetzt und Ausbesserungen am Korrosionsschutz durchgeführt.

Einfache Spurführung

Die Brücken werden für die Arbeiten jeweils zwei bis drei Wochen für sämtlichen Verkehr gesperrt. Während dieser Zeit steht bei der Brücke in Kollbrunn für die Fussgänger und Velofahrenden ein Provisorium zur Verfügung.

Bei den beiden anderen Brücken wird der Langsamverkehr über die Weisslingerstrasse umgeleitet. Der motorisierte Verkehr wird dabei aus Gründen der Verkehrssicherheit mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt.

Bei Fragen und Anliegen steht erteilt die Bauleitung, Eduard Schiebelbein, Staubli, Kurath & Partner AG, Telefon 043 336 40 50, Auskunft