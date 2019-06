Rütner spielen, trinken und feiern

Die laute Musik, Chilbibahnen und Festzelte liessen es vermuten: In Rüti wird an diesem Wochenende gefeiert. Um 19 Uhr war auf dem Sonnenplatz an diesem warmen Freitagabend jedoch noch nicht allzu viel los. Nur wenige drehten auf dem Kinderkarussell oder beim Autoscooter schon ein paar Runden. Es war wohl noch zu früh oder der Teerplatz schlichtweg zu heiss.