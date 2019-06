Wo neu bauen in Zukunft schwierig werden könnte

Die Stadt Illnau-Effretikon erneuert ihre Bau- und Zonenordnung (BZO). Derzeit liegen die Unterlagen zur Gesamtrevision öffentlich auf. An einer Infoveranstaltung wurde die Bevölkerung am Donnerstagabend zudem zur Raumentwicklung der Weiler ins Bild gesetzt. Weiler oder Kleinsiedlungen mit traditioneller bäuerlicher Siedlungsstruktur seien ein wichtiger Bestandteil des Landschaftsbildes und ihr Schutz daher ein wesentliches Anliegen. Dies schreibt die Stadt Illnau-Effretikon in einem Grundlagenbericht.

Für die Weiler auf Stadtgebiet wurde nun die Einführung von sogenannten Kernzonen geprüft. Gemäss einer Analyse stimmen die Stadt und der Kanton darin überein, dass Bietenholz, Mesikon, Horben, Agasul und First die Anforderungen an Weilerkernzonen erfüllen. Billikon, Luckhausen und Kemleten erfüllen die geforderten Kriterien nicht oder nur teilweise. Der östliche Teil von Billikon sei etwa nicht deutlich als geschlossenes Siedlungsbild erkennbar.

Luckhausen und Kemleten kaum bewohnt

In Luckhausen und Kemleten werde zudem die kritische Grösse von mindestens fünf bewohnten Gebäuden nicht erreicht. Für den Kanton ist es fraglich, ob die sieben kommunal inventarisierten Gebäude in Luckhausen mit einer Weilerkernzone besser geschützt werden können.

Durch die Einführung einer Weilerkernzone wird die Bewilligungskompetenz für Bauten vom Kanton an die Stadt delegiert. Die Regelungen für landwirtschaftsfremde Bauten werden tendenziell gelockert. Für landwirtschaftliche Bauten können dagegen neue Einschränkungen entstehen. Neubauten sind in der Weilerkernzone grundsätzlich nicht zulässig. Allfällige Einwendungen zur BZO sind bis spätestens 30. August schriftlich an den Stadtrat Illnau-Effretikon zu richten.

Detailliertere Informationen zur Ortsplanung finden Sie hier.