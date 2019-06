Wer folgt auf Paul von Euw?

Der Gemeinderat von Bauma hat die Ersatzwahl von Paul von Euw (SVP) aufgegleist. Der Hochbau- und Liegenschaftenvorsteher war im April in den Kantonsrat gewählt worden. Darauf gab er seinen Rücktritt per Ende Juni 2019 bekannt. Als Grund gab er die grosse zeitliche Belastung an, welche sein Gemeinderatsamt und sein Kantonsratsmandat mit sich bringen würde.