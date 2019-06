«Während der Prüfung kommen wir sowieso ins Schwitzen»

Sport

Im Finale des FVRZ-Cup behalten die Akteure des FC Wetzikon die Nerven und bezwingen die SV Schaffhausen im Penaltyschiessen. Nun winkt ein Duell mit einem Vertreter aus der Super League.

In der Interregio-Qualifikation hat Uster durch ein 3:2 über Sarnen den Einzug in die erste Hauptrunde des Schweizer Cups geschafft. Das Spiel des FCU war von Hochs und Tiefs geprägt. So lag der Absteiger schon nach 14 Minuten zurück. Die Obwaldner waren aber aufgrund ihrer offensiven Spielweise stets auf Konter anfällig. Die Ustermer gingen so noch vor der Pause 2:1 in Führung, ehe dem FCS nochmals der Ausgleich gelang (56.). Das entscheidende dritte Tor gelang Dejan Ilic in der 68. Minute.

Die Auslosung findet am Freitagabend statt.