Girenbader feiern drei Tage lang ihre Dorfschule

Eigentlich ist das Schulhaus Girenbad in der Hinwiler Aussenwacht nur eine kleine Dorfschule. Doch im Vergleich zu anderen kleinen Schulhäusern im Zürcher Oberland, blieb sie bis heute erhalten. Auch 150 Jahre nach ihrem Bau werden dort Kinder von der vierten bis zur sechsten Klasse unterrichtet. Die Girenbader sind darauf so stolz, dass sie das runde Jubiläum an diesem Wochenende mit einem Fest feiern – und zwar gleich drei Tage lang.