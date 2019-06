Die EKZ ermitteln nach Strommastbränden

Erst flackerte das Licht, dann gab es einen Knall. So beschrieb ein Leser aus Bäretswil am Donnerstagabend die Situation, als dort ein Strommast in Brand geriet. Fast zeitgleich wiederholte sich das Szenario auch bei einem zweiten Strommasten in Hinwil. In den beiden betroffenen Gemeinden fehlte es rund zwei Stunden an Strom. Dieses Problem konnte inzwischen behoben werden.Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) suchen nun intensiv nach der Ursache.