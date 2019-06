Das Schulhaus Laupen soll mehr Klassen fassen

Das Schulhaus Laupen ist zu klein. Momentan bietet es Platz für acht Klassen, doch künftig müssen zwei weitere dort unterrichtet werden. Der Walder Gemeinderat hat diesen Umstand zum Anlass genommen, ein umfassendes Anbauprojekt zu planen.

So will er nicht nur zwei weitere Klassenzimmer im Anbau unterbringen, sondern auch gleich drei Kindergarteneinheiten. Ziel ist, den Kindergarten Neuhaus ins Schulhaus Laupen zu integrieren.

Eine Doppelturnhalle

Schliesslich gibt es eine dritte Absicht. Laupen soll eine Doppelturnhalle erhalten, was ein Resultat aus der Sportstätteplanung der Gemeinde ist, wie einer Dokumentation des nun ausgewählten Projekts zu entnehmen ist.

Ausserdem soll der Anbau den Bedarf an ergänzenden Schulräumen decken. Und wenn schon gebaut wird, will der Gemeinderat dies gleich nutzen, um die bestehenden Gebäude zu sanieren und den geltenden Normen anzupassen. Der gesamte festgelegte Kostenrahmen beträgt laut Gemeindeschreiber Martin Süss 25 Millionen Franken bei einer Genaugikeit von 20 Prozent Plus oder Minus.

«Gekonnte ortsbauliche Setzung»

Entschieden hat sich die Jury für ein Projekt der BUR Architekten aus Zürich und der Landschaftsarchitektur AG aus Gossau. Das Projekt überzeuge durch die «gekonnte ortsbauliche Setzung der Neubauten mit den gut proportionierten Aussenräumen», heisst es im Bericht.

Die Jury hebt vor allem die Platzierung der Doppelsporthalle heraus. Sie liege im Terrain, womit die Volumen der Neubauten gut in die Situation integriert würden und so möglichst viel Pausenraum generiere. (kö)

Eingereicht worden sind fünf Projekte. Sie sind vom 28. Juni bis 30. Juni im Schwertsaal in Wald öffentlich ausgestellt.