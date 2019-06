Wirt findet Walder Heimbewohner in Tiefgarage

Es ist nach zehn Uhr abends an einem Samstag Mitte Juni in Bauma. Der Wirt des Restaurants Bahnhof, Markus Kradolfer, arbeitet in seinem Lokal, als sich Bewohner bei ihm melden, die in den Wohnungen über dem Restaurant wohnen. Jemand läute bei allen Parteien im Haus um Einlass.

Kurz darauf entdeckt Kradolfer in der öffentlich zugänglichen Tiefgarage unter dem Gebäude einen Mann in offenbar verwirrtem Zustand. Kradolfer sucht das Gespräch. «Das Einzige, was er richtig sagen konnte, war, dass er aus dem Tabor-Heim in Wald kommt», erzählt der Wirt.