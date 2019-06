Wetziker Stuntman will sich bei lebendigem Leib anzünden

Action ist sein Leben. Bereits seit neun Jahren ist Nicola Bokardo als Stuntman tätig. Nun plant er einen Stunt der besonderen Art. Das Ganze heisst «Full Body Skin Burn». «Das ist ein Ganzkörperbrand», erklärt der Wetziker, der in Rüti aufgewachsen ist. «Ausser Boxershorts trage ich keine Kleidung.»

Dieser Stunt sei in über hundert Jahren Filmgeschichte noch nie in dieser Form durchgeführt worden, sagt Bokardo. Brennende Leute habe es zwar in Filmen gegeben. Aber nur in Kleidern. «Diese Barriere möchte ich nun sprengen.»