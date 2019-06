Hitze-Ticker: Unia schlägt Alarm wegen der Temperaturen

Während die Einhörner zumindest in Dübendorf eine Vorzugsbehandlung geniessen und die meisten Haustiere ohnehin gepflegt und gehätschelt werden, sehen sich die Wildtiere auch hitzetechnisch dem tough life ausgesetzt. Susy Utzinger von der Stiftung für Tierschutz in Kollbrunn hat deshalb eine Aufklärungsmitteilung versandt, die sich auch Tierfreunde aus der Region zu Herzen nehmen können: So könne man zum Beispiel einen Wassernapf in den Garten stellen. Igel – und auch andern Tiere – erhielten so die Möglichkeit, zu Flüssigkeit zu kommen. Dies könne unter Umständen lebensrettend sein: «Viele Igel haben zurzeit Junge, aufgrund des trockenen Wetters und der hohen Temperaturen finden die Igelmütter allerdings kaum Wasser und Futter und schaffen es so auch nicht, genügend Milch für ihre Jungtiere zu produzieren. Ganze Igelfamilien sterben so qualvoll in der Sommerhitze», so Utzinger. Auch Vögel und Insekten könnten von improvisierten Tränken auf Balkonen oder in Gärten profitieren.