Ausgerechnet jetzt legen die Wetziker Kantischüler ihre mündliche Matur ab

Das entspricht aktuell dem Traum eines jeden Schülers: «Die Temperaturprognosen von Meteo Schweiz sagen für Mittwoch und Donnerstag Rekordwerte von 36 bis 38 Grad voraus und die Hitzewarnung erreicht die Stufe vier. Deshalb haben wir entschieden, dass am Donnerstagnachmittag die Kinder schulfrei haben.» Dieses Schreiben hat die Primarschule Tömlimatten in Kappel am Albis am Dienstag an alle Eltern verschickt.