650 Meter Nervenkitzel am Bachtel

Bald schon stehen sie in den Startlöchern: Rund 200 Rennbegeisterte werden an diesem Wochenende am zweitätigen Seifenkistenderby in Hinwil teilnehmen. Mit ihren Holz- oder Kunststoffgefährten fahren die Piloten auf der 650 Meter langen Strecke den Berg hinab und kurven dabei um mehrere Hindernisse.