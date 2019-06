Was passiert, wenn das Stimmrecht angezweifelt wird?

An der Walder Gemeindeversammlung kam es zu einer seltenen Szene: Drei Auswärtige hatten sich versehentlich zwischen die Stimmberechtigten gesetzt, und mussten vom Gemeindepräsidenten aufgefordert werden, am Rande Platz zu nehmen.

Zuvor hatte der Präsident – wie üblich – die Versammlung gefragt, ob jemandes Stimmrecht angezweifelt werde. Doch was passiert in einem solchen Fall überhaupt? Züriost hat bei Gemeindeschreiber Martin Süss nachgefragt.



Herr Süss, kommt es oft vor, dass jemand aktiv aufgefordert werden muss, den Kreis der Stimmberechtigten zu verlassen?

Nein, das war ein Novum für mich. Ich habe auch noch nie erlebt, dass jemandes Stimmrecht angezweifelt wird.



Was würde in einem solchen Fall passieren?

Die fragliche Person würde gebeten, sich auszuweisen. Dann würden wir die Daten mit unserem elektronischen Stimmregister abgleichen, das wir immer abrufbereit haben. In meiner langjährigen Erfahrung mit Gemeindeversammlungen ist das aber noch nie passiert.



Wann könnte sowas doch geschehen?

Als fiktives Beispiel: Wenn ein Verein seine Mitglieder mobilisiert, um an einer Versammlung teilzunehmen, weil ein interessantes Geschäft behandelt wird. Dann könnte es dazu kommen, dass sich Minderjährige oder Auswärtige aus Unwissen unter die Stimmberechtigten mischen und das jemandem auffällt.