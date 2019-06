Ringwiler wird spontan neuer Kirchenpfleger

An der Kirchgemeindeversammlung der Reformierten Kirche Hinwil vom 23. Juni befanden die Reformierten über die Jahresrechnung der Kirchgemeinde. Die anwesenden 54 Gemeindeglieder genehmigten den Aufwandüberschuss von rund 64'000 Franken bei einem Aufwand von 2 Millionen und einem Ertrag von 1,96 Millionen Franken.

Pfarrer Matthias Walder zeigte danch in Bezug auf den Jahresbericht auf, wie sich die Kirchenleitung eine zukünftige Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Gossau vorstellt. Nicht eine Fusion - diese kommt laut Kirchenpflege für beide Kirchgemeinden nicht in Frage –, sondern ein «Zusammengehen», um mit den damit entstehenden Ressourcen die Möglichkeit zu schaffen, allenfalls eine Drittgemeinde zu unterstützen.

Kirchenpflege komplett

Dann kam die Überraschung: Es ging um die Ersatzwahl eines Kirchenpflegemitgliedes. Präsidentin Sandra Aeschbacher erörterte, dass die Kirchenpflege trotz intensiver Suche seit acht Monaten keine Interessensanfragen erhalten. Aeschbacher fragte die Gemeinde deshalb an, ob sich spontan jemand für das Amt zur Verfügung stellen möchte. Und tatsächlich: Peter Schmidt aus Ringwil stand auf, meldete sein Interesse und stellte sich den Anwesenden vor. Die Versammlung wählte Schmidt, womit die Hinwiler Kirchenpflege wieder komplett ist.

Neue Pfarrerin gewählt

Ein weiterer Höhepunkt war die Pfarrwahl. Genau vor einem Jahr wurde die Pfarrwahlkommission eingesetzt und diese konnte an der aktuellen Kirchgemeindeversammlung Pfarrerin Karin Baumgartner-Bose, Theologin und Familienfrau, zur Wahl vorschlagen. Baumgartner-Bose stellte sich den Anwesenden vor.

Anschliessend wurde sie in einer stillen Wahl, von den anwesenden Gemeindeglieder einstimmig gewählt. Sie wird mit ihrer Familie in Hinwil Wohnsitz nehmen und ihr Amt am 1. September antreten.