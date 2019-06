Gemeinde Wald will bei Krediten künftig genauer rechnen

Die 123 Stimmberechtigten an der Walder Gemeindeversammlung waren sich im Grossen und Ganzen einig. Sie winkten die sieben Traktanden – die vier Einbürgerungsgesuche als ein Geschäft gezählt – durch. Die Versammlung verlief allerdings nicht ohne Zwischentöne. Votanten ergriffen das Wort gegen die Übernahme der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Hallenbaddach und die Bauabrechnung der Schulanlage Binzholz.

Die PV-Anlage ist mittlerweile zwei Jahre in Betrieb. Bei deren Bau hatte sich die Gemeinde bereits mit 45‘000 Franken beteiligt. Die Anlage befindet sich noch in Besitz der EW Wald AG, deren Alleinaktionärin die Gemeinde Wald ist.

Solaranalge vom EW an die Gemeinde

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung einen Kredit von 290‘000 Franken, um die Solaranlage ins Eigentum der Gemeinde, die das Label Energiestadt trägt, zu überführen.

Die Gemeinde wiederum will die Nutzungsrechte für 25 Jahre an den Verein Waldsolar abtreten. Dieser ist ein gemeinnütziger Verein, der es Privatpersonen erlaubt, Anteile PV-Anlagen zu kaufen.

Der Gemeinderat rechnete vor, dass von den beantragten 290‘000 Franken Bruttokosten noch 11‘000 Franken Nettokosten übrigblieben. Dies durch Veräusserung der Nutzungsrechte durch Waldsolar an Private sowie eine Einmalvergütung für PV-Anlagen durch den Bund.

Stecken wirtschaftliche Überlegungen dahinter?

Ein Stimmbürger befürchtete allerdings, Gemeinderat und EW tätigten das Vorhaben nicht aus bestem Wissen und Gewissen, sondern aus wirtschaftlichen Überlegungen. Das EW wolle so die Anlage, deren Rentabilität unter den Erwartungen geblieben sei, «elegant» loswerden. Zudem bezweifelte der Votant die vom Gemeinderat genannten Nettokosten in Höhe von 11‘000 Franken.

Gemeindepräsident Ernst Kocher (SVP) beschwichtigte: Die Anlage werde übernommen, weil Waldsolar nicht die von ihr angestrebten Flächen mit PV-Anlagen entwickeln konnte.

Warteliste mit Interessierten

Mittlerweile gebe es beim Verein eine Warteliste von Interessenten, die sich in PV-Anlagen einkaufen möchten. Das Kostenrisiko indes bezeichnete er als «nicht null, aber bescheiden».

Dass das EW in Besitz der PV-Anlage bleibt und die Nutzungsrechte direkt an den Verein Waldsolar abtritt, wie das der Votant gefordert hatte, sei unpraktisch. Damit bestünde ein Dreiecksverhältnis zwischen Gemeinde (Eigentümerin des Gebäudes/Dachs), EW Wald AG (Eigentümerin der PV-Anlage) und Verein Waldsolar (Nutzungsrechte PV-Anlage). Die Stimmberechtigten folgten dem Gemeinderat und hiessen das Geschäft mit 66 zu 33 Stimmen gut.

1,3 Millionen Franken Mehrkosten

Das zweite Geschäft, das zu reden gab, war die Bauabrechnung der Schulanlage Binzholz. Diese schloss mit Mehrkosten von 1,3 Millionen Franken, oder fast 24 Prozent. Das sind beinahe vier Prozentpunkte über der berechneten Kostengenauigkeit.

Man habe 2009, als an der Urne über den Kredit abgestimmt wurde, pressiert, sagte Finanzvorsteher Urs Cathrein (FDP). Man wollte sich Subventionen in der Höhe von 880‘000 Franken sichern. «Damals ein grosser Betrag für Wald.» Der Gemeinderat habe aber seine Lehren gezogen und werde fortan mit einer Kostengenauigkeit von nur noch zehn Prozent rechnen.

Verzögerung wegen Uneinigkeit

Dass die Bauabrechnung erst heuer vorliege, sei einem Streit geschuldet. Man habe sich mit einem Unternehmer lange nicht über die geleistete Arbeit und der damit einhergehenden Rechnungsstellung einigen können, so Cathrein. Erst vor dem Friedensrichter konnte eine Übereinkunft erzielt werden.

Auf Nachfrage aus der Versammlung sagte Cathrein, man habe sich mit dem Unternehmer auf ein Zahlung von 190‘000 Franken anstelle von 280‘000 Franken geeinigt. Die Stimmberechtigten hiessen das Geschäft mit 61 zu 36 Stimmen gut.

Die weiteren Geschäfte der Walder Gemeindeversammlung



- Genehmigung der Jahresrechnung 2018 der politischen Gemeinde: Einstimmig angenommen.

- Schule Wald: Finanzieller Mittelausgleich infolge altersbedingter Mehrferien: Einstimmig angenommen.

- Sanierung/Umbau Schwertschüür: Einstimmig angenommen.

- Technische Erneuerung Schiessanlage Neuholz: Angenommen, zwei Gegenstimmen.

- Vier Einbürgerungsgesuche: Alle angenommen.



Der Gemeinderat beantwortete zudem eine Anfrage der Grünen Partei Wald bezüglich der Schaffung von Tempo-30-Zonen. Der Gemeinderat vertritt die Ansicht, dass ein Sicherheitsdefizit vorliegen müsse, um solche Massnahmen zu rechtfertigen. Wenn möglich sollten Infrastrukturanlagen mit geeigneten Massnahmen so gestaltet werden, dass sich das gewünschte Tempo ohne Beschilderung einstelle. Maya Hauser (Grüne Partei) monierte daraufhin, der Gemeinderat habe kaum entsprechende Massnahmen getroffen, obwohl der motorisierte Verkehr in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Sie forderte ein Konzept für das friedliche Zusammenleben aller Verkehrsteilnehmer.



Bei Versammlungsbeginn ereignete sich zudem etwas Ungewöhnliches: Drei Anwesende hatten sich unter die Stimmberechtigten gesetzt, obwohl sie nicht stimmen durften. Züriost hat bei Gemeindeschreiber Martin Süss nachgefragt, was passiert, wenn jemandes Stimmrecht angezweifelt wird.