Auch der neuen Wirtin fehlen die hungrigen Gäste

Es bläst kein Wind am Dienstagmittag bei der Silbergrueb in Mönchaltorf, ansonsten würde der wohl wie in einem Western einen Steppenroller durch die Baustellenkantine von Bettina Lukawsky wehen (siehe Box). Allein sitzt sie rauchend an einem der elf Tische, die rund um ein Chalet und einen Imbissanhänger aufgestellt sind.

«Bis jetzt ist es ein Minusgeschäft.» Bettina Lukawsky, Wirtin