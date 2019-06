Was Ignazio Cassis mit Volketswil verbindet

Die Gemeinde Volketswil ist für Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) kein Neuland. Während seines Medizinstudiums in Zürich arbeitete der heutige Aussenminister nebenbei in der Jowa-Bäckerei in Volketswil. Dies erzählte er am Mittwochabend beim Offenen Frauenpodium in der Bauarena. «Damals habe ich dort praktisch nur mit Türken, Griechen und Italienern zusammengearbeitet», schwelgte der Bundesrat in Erinnerungen.

Von Lugano über Meiringen nach Volketswil