«Der Gepard gehört zu den faulsten Grosskatzen überhaupt»

Knies Kinderzoo hat Raubtier-Zuwachs erhalten: Neuerdings beherbergt er zwei Südliche Geparde. Nach der vorgeschriebenen dreimonatigen Quarantänezeit, die die beiden Katzen im Tierpark Goldau verbrachten, haben die Halbbrüder Mitte Juni «wohlbehalten und entspannt ihre 1500 Quadratmeter grosse Anlage in Rapperswil bezogen», teilt der Zoo mit.

Sie seien in einer anerkannten Zucht nahe Pretoria in Südafrika geboren, am 8. März via Luftweg in die Schweiz geflogen worden und mittlerweile zweieinhalb und dreieinhalb Jahre alt. Die Geparde stammen von derselben Mutter.

In Herkunftsländern gefährdet

Anders als von manchen Zoobesuchern irrtürmlich angenommen, würden schon seit geraumer Zeit keine Wildfänge mehr aus Afrika nach Europa importiert, heisst es in der Mitteilung weiter. «Dies wäre für seriöse zoologische Gärten auch gar nicht vertretbar.»

In den afrikanischen Herkunftsländern sei der Bestand des Südlichen Geparden gefährdet, vor allem wegen der stetig fortschreitenden Landschaftszersiederlung und dem Nachstellen durch Wilderer und Farmbesitzer, die – «vielfach unberechtigterweise» – um ihre Haustiere besorgt seien.

Wettrennen mit Gepard

Der Kinderzoo vermittle seinen Gästen Wissenswertes über die Welt der Geparde. Kinder könnten beispielsweise auf einer Startbahn ihre Geschwindigkeit mit jener des schnellsten Landsäugetiers vergleichen.

Der Gepard beschleunige innert drei Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde, sagt Direktionsmitglied Benjamin Sinniger. In dieser Zeit legt er rund 40 Meter zurück. Auf einer Rennbahn dieser Länge könnten die Kinder selbst testen, wie lange sie für die Strecke bräuchten. «Fordert man sie auf, dies doch drei oder vier Mal nacheinander zu machen, verdrehen sie die Augen.»

«Auch ein Elefant marschiert nicht freiwillig tausende Kilometer von Wasserloch zu Wasserloch.» Benjamin Sinniger, Direktionsmitglied Knies Kinderzoo

Und so gehe es auch der Raubkatze. «Geparde sprinten nicht freiwillig – sie tun es, um zu überleben.» Im Zoo müssten sie das nicht. «Der Gepard gehört zu faulsten Grosskatzen überhaupt.» Er schlafe bis zu zwölf Stunden am Tag. «Jagen ist für ihn sehr gefährlich, Löwen und Hyänen nehmen ihm regelmässig die Beute ab. Deswegen tut er das nur aus der Not heraus.»

Wer also glaube, das Natürlichste auf der Welt sei ein Gepard, der im Zoo zehn Mal täglich durch die Anlage sprinte, der täusche sich, sagt Sinniger. «Auch ein Elefant marschiert nicht freiwillig tausende Kilometer von Wasserloch zu Wasserloch.»

Die ideale Grosskatze für den Zoo

Dennoch wolle er nicht behaupten, dass es den Geparden im Knies Kinderzoo besser gehe als in der freien Wildbahn. Um einen Vergleich gehe es auch gar nicht. «Wichtig ist, dass sich die Tiere in der menschlichen Obhut wohlfühlen.» Das erkenne man daran, dass sie kein abnormales Verhalten an den Tag legten. «Solange sie keine Lethargie zeigen oder Krankheiten entwickeln, solange sie normal fressen und sich fortpflanzen, geht es ihnen gut.»