Bei der Fischenthaler Gibswilerstube fahren bald die Bagger auf

Am 26. August fressen sich die Bagger durch die oberen Stockwerke der Gibswilerstube in Fischenthal. Dann beginnt der Umbau des über 100-jährigen Gebäudes, das einen Restaurant- und Hotelleriebetrieb beherbergt. Inhaberin Priska Schmucki und ihr Lebensgefährte Ari De Koning vergrössern ihren Betrieb so von fünf auf fünfzehn Doppelzimmer.