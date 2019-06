Tösstaler Chorgemeinschaft zog es ins Tirol

«Da kommen die charmanten Herren», hiess es von Österreicherinnen schon im Zug im Lande der Höflichkeit. Die 23 Herren der Chorgemeinschaft Landenberg kamen tatsächlich, und zwar – wie immer gut organisiert von Fredi Baumgartner - an das sechste internationale Chortreffen in Kirchberg in Tirol. Vom Donnerstag bis Sonntag letzter Woche trafen sich 32 Chöre aus Österreich, Deutschland und der Schweiz – Frauenchöre, gemischte Chöre und Männerchöre.