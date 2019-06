Singend das Gewitter vertreiben

Schon in den vergangenen Jahren, als die Sommerserenade noch im Gasthof Gyrenbad ob Turbenthal aufgeführt wurde, war das Wetterglück dem Tösstaler Kammerchor immer hold: Er konnte stets im Garten auftreten, nie musste das Konzert in den Saal verlegt werden.So war es auch dieses Jahr am neuen Standort im lauschigen Platz beim Restaurant Obstgarten in Oberlangenhard.