Fusionieren ja, aber nicht mit Illnau-Effretikon

Die reformierte Kirche Lindau rüstet sich für die Zukunft. Die anhaltend rückläufigen Mitgliederzahlen machen der Kirchgemeinde zu schaffen. Sie will deshalb eine Fusion mit den Kirchgemeinden Bassersdorf-Nürensdorf und Brütten in Erwägung ziehen. Entsprechende Gespräche laufen bereits seit 2017. Im Herbst letzten Jahres haben Behörden- und Pfarrvertreter aller drei Gemeinden entschieden, eine Fusion vorzubereiten – nicht aber ohne die Mitbeteiligung von Behörden, Pfarrschaft und Arbeitsgruppen.

In einem Newsletter informiert die Kirchgemeinde, dass man zurzeit an der Ausarbeitung eines Vorschlages sei. Besondere Beachtung will man dabei der Organisation der neuen Strukturen schenken, damit sie für alle «Gemeindemitglieder zu einer neuen Kirchgemeinde» werden kann.

Das Volk hat auch noch ein Wörtchen mitzureden

Mit an Bord müssen aber nicht zuletzt auch die Stimmberechtigten sein. Sie werden voraussichtlich im Mai 2020 an der Urne über ein fusioniertes Gemeindemodell entscheiden können. Dabei sind mehrere Wahlausgänge möglich: Bei einer Zustimmung von der Mehrheit aller Kirchgemeinden werden Bassersdorf-Nürensdorf, Lindau und Brütten in der neuen Legislatur ab 2022 fusionieren. Bei einem Nein einer einzelnen Gemeinde würden sich die verbleibenden zustimmenden Gemeinden zusammenschliessen. Sind zwei oder alle Gemeinden dagegen, ist das Fusionsprojekt vorerst beerdigt.

Bei einem Ja zur Fusion ist es ein Anliegen der beteiligten Kirchgemeinden, eine lebendige Ortskirche zu erhalten. So sollen die Eigenarten der jeweiligen Gemeinschaft mit in das neue Gesamtgebilde fliessen können. «Individuelle theologisch-spirituelle Profile im Pfarrteam» müssen möglich bleiben, schreibt das Kollektiv in seinem Newsletter. Auch will man Angebote wie die Seelsorge oder Veranstaltungen mit stark lokalem Bezug weiterhin auch in der jeweiligen Gemeinde belassen.

Wieso nicht mit Illnau-Effretikon?

Dass die Lindauer Kirchenpflege eine Fusion über die Bezirksgrenzen in Betracht zieht, mag ungewöhnlich erscheinen. Kirchenpflegepräsidentin Gudrun Mandic sagt: «Wir haben auch mit Illnau-Effretikon und Kyburg Fusionsgespräche geführt. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass die Vorstellungen, wie wir zu einer neuen Kirchgemeinde zusammenwachsen könnten, nicht gleich sind.» Illnau-Effretikon habe sich als Familienkirche profiliert. «Lindau sieht sich als Kirche für alle, gerade ohne spezielle Gewichtung», so Mandic. Kyburg sei zudem räumlich zu weit entfernt. «Zusammen wären wir zu klein, um irgendwelche gute Aussichten erarbeiten zu können», so ihre Bilanz.

Diesen Entscheid respektiert man in der reformierten Kirche Illnau-Effretikon. «Wir haben in der Vergangenheit zwar stets gut zusammengearbeitet und auch gemeinsame Anlässe ausgetragen», sagt Kommunikationsbeauftragter Kilian Meier. Einen Anschluss an die Fusionspläne von Lindau ziehe man derzeit jedoch nicht in Betracht, so Meier weiter. Konkreter dürften dafür die Pläne eines Zusammenschluss zwischen den Kirchen Kyburg und Illnau-Effretikon werden (siehe Box).

Illnau-Effretikon und Kyburg prüfen Fusion



Der Mitgliederschwund und die damit verbundenen rückgängigen Steuereinnahmen bereiten der reformierten Kirche seit Längerem Sorge (wir berichteten). Zahlen der reformierten Kirche zeigen, dass sich der Anteil der reformierten Bevölkerung im Kanton in den letzten 40 Jahren um 30 Prozent reduziert hat. Christian Mäder, Präsident der Bezirkskirchenpflege Pfäffikon, bestätigt, dass sinkende Steuereinnahmen wegen Mitgliederschwund generell «ein grosses und ernstes Problem» seien. Die Angelegenheit habe die kantonale Stabsstelle der reformierten Kirche im Auge. Auch die Kirchgemeinde Illnau-Effretikon leidet unter den Auswirkungen der Kirchenaustritte. Sie hat für das Jahr 2018 einen Verlust von 275‘000 Franken zu verzeichnen (wir berichteten). Kritisch dürfte es mittelfristig vor allem für kleinere Kirchgemeinden werden. So diskutieren auch Kyburg und Illnau-Effretikon über eine Fusion. Nach den Sommerferien 2019 sollen erste Fusionsgespräche aufgenommen werden. (kel)