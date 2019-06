Ein Empfang wie für Spitzensportler

Eine fröhliche Turnerschar ist zurück im Tösstal. Das eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Am vergangenen Sonntagnachmittag wurden die Turnerinnen und Turner der Gemeinden Wila, Turbenthal und Rikon traditionsgemäss von den örtlichen Vereinen noch einmal gebührend gefeiert und mit wehenden Fahnen, Musik und Apéro herzlichst empfangen.