Neuer Laden im Zeichen des Öko-Trends

Wo früher die Parfümerieabteilung der Apodro-Drogerie an der Bandwiesenstrasse stand, sind heute Handwerker an den letzten Vorbereitungen für den «Bioladen Glück unverpackt & Take Away». Bis zur Eröffnung des Ladens bleibt noch einiges zu erledigen. «Ich dachte mir, dass es einen guten Standort für einen Bio Unverpackt-Laden sei», sagt Geschäftsinhaber Oliver Rüegsegger. Darauf habe er den Inhaber Bruno Rüegg angefragt, «und prompt – bereits am Tag daraufhin wurden wir uns einig.»