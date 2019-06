Ihre Fans lieben das Lebensgefühl von Lynyrd Skynyrd

Am Samstag ist der Hinwiler Betzholzkreisel Lynyrd-Skynyrd-Land. Die Südstaatenrocker werden auf shirtbespannten Brüsten und tätowierten Armen allenthalben zur Schau getragen.

Die Band tourt – mit Unterbruch – seit den 60er Jahren durch die Welt, wenn auch längst nicht mehr in ursprünglicher Besetzung. Das tat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch, wie die vielen Fans am Rock the Ring beweisen.

Bereits ein Denkmal gesetzt

Die Szene kennt zwar einige Hits ihrer Lieblinge. Doch die Rocker haben geschafft, was nur einigen Glücklichen gelingt: Mit ihrem Song «Sweet Home Alabama» haben sie sich schon heute ein Denkmal gesetzt, das über Genregrenzen und Fankreise hinaus ein Begriff ist. Es dürfte schwierig sein, jemanden zu finden, der noch nie bei diesem Song mitgegrölt hat.

Lynyrd Skynyrd steht wie keine andere Band für das US-amerikanische Südstaatenfeeling: God, Guns and Freedom – Gott, Gewehr und Freiheit ist ihr Motto. Identifizieren sich aber auch ihre hiesigen Fans mit diesem Lebensstil?

«Die Amerikaner machen sich selber gerne lustig über ihren Süden.»

Ronny aus Hinwil

Für Sebastian aus Deutschland steht fest: Ganz klar. «Ich kann mich definitiv mit der Band identifizieren.» Der eigene Lebensstil und die Musik, die man hört, das müsse zusammenpassen. «Die Musik ist zwar schon etwas älter, aber locker. Das gefällt mir gut», sagt der Mittdreissiger.

Jung und trotzdem Fan

Er ist nicht der einzige einer jüngeren Generation, die die Band noch immer zu ihren Lieblingen zählt. Ein anderer, Sebastian, Däne diesmal und Anfang Zwanzig, läuft ebenfalls mit Skynyrd-Shirt am Festival rum.