Wetziker Poolbauer versinkt in Anfragen

«Unser Beruf ist schön: Wir lernen spannende Menschen kennen und dürfen manchmal geradezu verrückte Pool-Anlagen bauen», schwärmt Erich Woodtli, Geschäftsführer der Woodtli Schwimmbadtechnik GmbH in Wetzikon. Viel zu tun gebe es auch – und gerade das stelle eine grosse Herausforderung dar: Seine Firma schwimmt in einer kaum zu bewältigenden Flut an Anfragen und Aufträgen.