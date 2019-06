Schimmel setzt Museumsstücken zu

Der Walder Gemeinderat schlägt dramatische Töne an: Die Ausstellungsstücke des Heimatmuseums müssen vor dem «endgültigen Verlust» gerettet werden, heisst es in der Gemeindezeitschrift WAZ. Besagte Exponate lagern in der Schwertschüür an der Bahnhofstrasse, dem Lager des Heimatmuseums.

Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen machten dem Bestand zu schaffen, dazu kämen fehlende Brandmeldeanlagen. Die Rechnungsprüfungskommission bescheinigt dem Gebäude den «Ausbaustandard einer Scheune».

Über eine halbe Million für die Scheune