Jahresrechnungen genehmigt

Die Schwerzenbacher Stimmbürger genehmigten an der heutigen Gemeindeversammlung im Chimlisaal die Jahresrechnungen der Politischen Gemeinde sowie der Primarschulgemeinde. Beide Rechnungen schlossen mit einem Plus. Die Rechnung der Primarschulgemeinde wies einen Ertragsüberschuss von knapp 170'000 Franken aus. Die Rechnung der Politischen Gemeinde schloss mit einem Ertrag von 16,3 Millionen Franken und einem Aufwand von 15,7 Millionen Franken. Daraus resultierte ein Plus von knapp 600'000 Franken.

Viel Applaus gab es von den 53 Anwesenden nach dem offiziellen Teil der Versammlung. Er galt dem per 1. Juli vorzeitig aus seinem Amt ausscheidenden Gemeindeschreiber Karl Rütsche. Dieser hatte diese Tätigkeit während 29 Jahren ausgeübt. Bericht folgt.