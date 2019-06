Das Glattal wird gründlich umgewälzt

Im Glattal kündigt sich ein riesiger Eingriff ins Verkehrssystem an. Und zwar sind nacheinander eine Operation an den Hauptschlagadern des öffentlichen Verkehrs auf der Schiene sowie auch beim motorisierten Individualverkehr auf der Strasse vorgesehen. So soll erstens ein ­neuer Bahntunnel im Y-System mit zwei südlichen Zufahrten von Dietlikon und Bassersdorf her nach Winterthur gebohrt werden.