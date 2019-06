Wildberg unterstützt Fusion

Nächste Woche fällt in den Delegiertenversammlungen der Spitex-Vereine Zell und Mittleres Tösstal sowie der Pflegezentren Mittleres Tösstal mit den Häusern «Im Spiegel», Rikon, und «Lindehus», Turbenthal die Entscheidung über den Zusammenschluss. Damit würden ambulante und stationäre Pflege im Mittleren Tösstal in einer Organisation zusammengeführt. Das Projekt ist bereits unter dem Namen Zukunft 2 bekannt. Zur Trägerschaft dieser Pflegeorganisation gehören die Gemeinden Turbenthal, Wila, Wildberg und Zell.

Gute Pflege, attraktive Arbeitsplätze



Der Gemeinderat Wildberg hat sich nun in einer Mitteilung als erste Trägergemeinde öffentlich zum Zusammenschluss geäussert. Er unterstützt die Fusion mit dem Argument, dass die Einwohner der Gemeinde damit eine qualitativ hochstehende Pflege und Betreuung zu Hause und in den beiden Pflegezentren erhalten. Ausserdem könne die gemeinsame Pflegeorganisation attraktive Arbeitsplätze in der Region dauerhaft erhalten. Die Mitarbeitenden erhielten zudem zusätzliche Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung.

Keine Sparübung



Das betriebliche und finanzielle Konzept der Zusammenführung mit den unterschiedlichen Leistungsangeboten, die Übernahmeverträge und neuen Reglemente seien vom Gemeinderat eingehend geprüft und für gut befunden worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Schliesslich hebt der Gemeinderat hervor, dass es beim Zusammenschluss der Pflegeorganisationen nicht um eine Sparübung zu Lasten des Personals oder der Pflegequalität gehe. Ziel der Fusion sei vielmehr, das Leistungsangebot in der ambulanten und stationären Pflege konstant weiterzuentwickeln.