Tiefbauamt will Fehraltorfer Kempttalstrasse erst 2022 sanieren

Der geplante Einbahnbetrieb auf der Kempttalstrasse in Fehraltorf führt in der Gegenrichtung zu Verkehrsverlagerungen und hätte Auswirkungen auf die Baustelle an der Zürich-/Weststrasse in Wetzikon. Die Gefahr wäre gross, dass der Verkehr an verschiedenen Orten zum Erliegen käme, heisst es in der Mitteilung weiter. Hinzu komme, dass 2020 auch die Bauarbeiten für die Projekte Sulzbachstrasse in Uster und Grüningerstrasse in Wetzikon beginnen, was die Verkehrskapazitäten im Zürcher Oberland zusätzlich einschränkt. Aufgrund all dieser Aspekte hat das kantonale Tiefbauamt entschieden, die Bauarbeiten für das Fehraltorfer Projekt auf 2022 zu verschieben.

Jeden Tag bis zu 18'000 Fahrzeuge

Aufgrund der starken Verkehrsbelastung von täglich rund 18'000 Fahrzeugen muss die Kempttalstrasse in den nächsten Jahren saniert werden. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Verkehrsführung zu verbessern, soll sie gleichzeitig im Abschnitt Allmendstrasse bis Ortsausgang Richtung Pfäffikon umgestaltet werden. Die Kosten für dieses Strassenprojekt belaufen sich auf insgesamt 8,07 Millionen Franken. Der Gemeinderat Fehraltorf hat mit Beschluss vom 19. Dezember 2017 einen Beitrag von 163'000 Franken zugesichert.

Der Regierungsrat hat das Projekt im August 2018 festgesetzt und gebundene Ausgaben in der Höhe von 5,596 Millionen Franken und neue Ausgaben von 2,474 Millionen Franken bewilligt.