«Relevant ist die Qualität der Musik – und Männer sind schöner anzuschauen»

30 Bands, 130 Männer, 4 Frauen. So sieht das Line-up am diesjährigen Rock the Ring im Hinwiler Betzholzkreisel aus. Auf der Hauptbühne wird innert drei Tagen keine einzige Frontfrau zu sehen sein. Nur die Süd-Staaten-Band Lynard Skynard bringt zwei Hintergrundsängerinnen mit. Die zwei Leadsängerinnen der Bands Under my Skin und Supernova Plasmajets treten jeweils auf der kleinen Bühne auf.