«Mit diesem Minus kann man nur noch zu GC gehen»

«Dass sie heute Abend alle hier sind, ist eine Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit», begrüsste Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP) die 52 Stimmberechtigten, die am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung in Wila teilnahmen. Meier sollte Recht behalten. Kritische Voten blieben an der Gemeindeversammlung aus. Die Jahresrechnung, die als einziges Geschäft bei der Politischen Gemeinde anstand, wurde diskussionslos und einstimmig angenommen.

Verlust wegen der Sonderrechnung