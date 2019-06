Dabei hat Anderegg zwar die Sportart gewechselt, nicht aber seine Ambitionen. «Wo ich hin will, ist ganz klar: nach vorne.» In einem Sport, in dem die meisten Mitbewerber schon als Kinder einsteigen, gehört er zwar zu den Spätzündern. Allerdings helfe ihm seine bisherige Erfahrung im Spitzensport.

Und: «Skispringen und Rennsport, das liegt nicht so weit auseinander, wie man denkt.» Die Anforderungen an den Sportler seien ähnlich, so Anderegg. «Es braucht viel Konzentration, Wille und Mut.» Dazu komme das Feingefühl, das für alle Tempo-Sportarten nötig ist, ob Schanze oder Piste.

Von unten nach ganz oben

Für den Renn-Tag in Frankreich ist er zuversichtlich: «Ich will gewinnen, das ist ganz klar.» Auf der Rennstrecke wird er sich erst im Strassenflitzer mit seinen neun Mit-Finalisten messen. Schafft er es auf einen der ersten fünf Plätze, darf er gleichentags nochmals auf den Asphalt. Dann mit einem veritablen Rennauto.

Fährt er dort auf einen Podestplatz, nimmt er an einem Profi-Rennen auf dem Nürnburg-, Hockenheim- oder Sachsenring teil. Doch selbst wenn er nicht soweit kommen sollte, liesse sich der Walder nicht entmutigen. «Enttäuscht wäre ich nicht, weil ich weiss, dass ich alles gegeben habe», sagt er. So oder so: «Das wird einfach ein super Tag.»