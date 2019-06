«Abschaffung der Gemeinde-Tageskarte wäre ein falsches Signal gewesen»

Dort wo es sie gibt, ist sie in der Regel heiss begehrt: die verbilligte Gemeinde-Tageskarte – das GA füre inenTag. Das belegen die Auslastungszahlen der Kommunen. Sie liegen in der Regel bei über 90 Prozent. Wie beliebt die Gemeinde-Tageskarte ist, zeigte sich auch im vergangenen Februar. Die Stimmberechtigten in Winterthur befürworteten damals mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 85 Prozent einen Kredit zur Beschaffungvon Gemeinde-Tageskarten.