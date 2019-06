Serafe AG bald nicht mehr einzige Anlaufstelle bei Reklamationen

Die Schweizerische Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe, die Fehraltorfer Serafe AG, wird mittelfristig nicht mehr als zentrale Anlaufstelle für sämtliche Kundenreaktionen fungieren müssen. Dies hat das Bundesamt für Kommunikation an einer Sitzung mit der Serafe, dem Verband Schweizerischer Einwohnerdienste sowie Vertretern von Gemeinden und Kantonen am 6. Juni entschieden. Der bisherige «single point of contact» (einzige Anlaufstelle) wird demnach auf einen noch zu definierenden Termin wieder abgeschafft.

Teils veraltete Daten

Am 24. Januar war das Unternehmen mit Sitz in Fehraltorf in Absprache mit dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) zur alleinigen Ansprechstelle für sämtliche Fehlermeldungen erklärt worden. Der Grund: Die Einwohnerdienste hatten sich darüber beschwert, die Flut an Kundenanfragen zu fehlerhaften Rechnungen bearbeiten zu müssen. Schuld an den Rechnungsfehlern waren zum Teil veraltete oder fehlerhafte Daten, welche die Einwohnerdienste der Gemeinden geliefert hatten.

Seit dem 6. Juni dürfen die Serafe-Mitarbeiter im Callcenter nun wieder an die Einwohnerdienste verweisen, falls eine Reklamation offensichtlich nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Für Adress- und Personendaten sowie Daten zur Haushaltsbildung sind grundsätzlich die Einwohnerdienste zuständig, für die Zahlungsmodalitäten und Fragen zur Erhebung hingegen die Serafe.