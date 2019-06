Junge Bäume für die Region

Schattenspender im Feld

Holprig war die Anfahrt für den Root Truck über den Katzen­tobelweg in Oberdürnten. An einer Wegkreuzung mitten in den Feldern steht dort seit Kurzem ein Bänkli – und das in der prallen Sonne. «Wir hätten gerne ­etwas Schatten, weil wir uns ab und zu hier treffen möchten», erklärt Rosmarie Egli. Sie hatte ihren Lieblingsplatz für die Baumpflanzaktion vorgeschlagen und freut sich nun über den ersehnten Schattenspender.

Zusammen mit ihren zwei Freundinnen, Ruth Klöti und Marlies Weber, hatte Egli sich bereits für die Platzierung der Bank engagiert. Im vergangenen Oktober schrieben die drei Damen einen Brief an die Gemeinde, mit der Bitte, an dieser Stelle doch ein Bänkli zu errichten. Sie seien zuerst etwas belächelt worden, erzählt Egli. Doch der Vorstoss zeigte Wirkung: «Sie haben unseren Brief gelesen, und sie haben unseren Wunsch umgesetzt.»

Dank dem neuen Baum hätten sie gleich «doppeltes Glück», freuen sich die Oberdürntnerinnen. Nun haben die Damen und alle anderen Spaziergänger, Hundebesitzer und Velofahrer ein gemütliches Plätzchen, um sich zu erholen – und das sogar im Schatten. Obwohl das Pflanzteam eine extragrosse Linde im Gepäck hatte, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen, bis der junge Baum genug gross ist und tatsächlich ausreichend Schutz vor der Sonne bietet. Doch wenn es so weit ist, wird Oberdürnten um einen lauschigen Begegnungsort reicher sein.