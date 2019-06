Deshalb erhält dieser Lindauer EDV-Betrieb 7000 Franken

Die Stadt Illnau-Effretikon und die Gemeinde Lindau fördern mit dem Anerkennungspreis besondere Leistungen von Unternehmen in den Bereichen Kreativität, Innovations­kraft, Berufsbildung, Imageförderung und Nachhaltigkeit. Gewürdigt werden Unternehmen, die in der Stadt Illnau-Effretikon oder in der Gemeinde Lindau domiziliert sind.

Der diesjährige mit 7000 Franken dotierte Preis geht an die Twister Informatics GmbH in Lindau, die allumfassende Informatik-Dienstleistungen für alle Bedürfnisse und massgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden, jedes Unternehmen bieten kann. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Breites Kundenspektrum

Die Twister Informatics GmbH liefert Informatikdienstleistungen, von der Beratung, über die Umsetzung bis hin zum Betrieb. «Das ist eine unserer Stärken», so Mitinhaber David Scheuble. Das Unternehmen konzentriert sich auf EDV-Dienstleistungen rund um den Arbeitsplatz wie klassische Ausrüstung von Arbeitsplätzen und den Serverbetrieb. Zusätzlich deckt Twister Informatics GmbH komplementäre Themenbereiche wie Telefonie, Drucksysteme oder Standortvernetzung ab. Das Spektrum der Kunden sei breit, von Schulen über national sowie international tätige Unternehmen aber auch einzelne Privatkunden. «Vor allem aber KMU’s», so Scheuble.



Die Twister Informatics GmbH hat ihren Hauptsitz in Lindau.