Das müssen Sie zum Rock the Ring wissen

Die Headliner

Donnerstag - Def Leppard: Die britische Hardrock-Formation ist die grösste und erfolgreichste Band, die heuer am Rock the Ring auftritt. Ihre grossen Momente feierte die Band von Mitte der 1980er Jahre bis anfangs der 1990er Jahre. Ihr letztes Studioalbum von 2015 schaffte es in der Schweizer Hitparade aber immer noch auf Platz 2. Ihr grösster Hit in der Schweiz war «Let’s get rocked» von 1992, der es auf Platz 3 der Charts schaffte.