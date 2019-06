Aufdringliche SMS-Werbung von Wetziker Pubfestival

Ob in den Ferien, auf der Arbeit oder in der Badi – Dominic Erni erhielt jedes Jahr erneut per SMS Werbung vom Wetziker Pubfestival. «Diese Werbe-SMS waren total lästig», sagt der 38-Jährige. «Ich kann mich nicht erinnern, dafür jemals meine Einwilligung gegeben zu haben.»

Keine Möglichkeit, den Dienst zu stoppen