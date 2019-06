Turbenthaler lehnen Landverkauf an Immobilien-Firma deutlich ab

Im Zentrum von Turbenthal liegt eine rund 5000 Quadratmeter grosse, unüberbaute Wiese. Diese befindet sich in der Bauzone und gehört zum grössten Teil der Boller Winkler AG und zu einem kleineren Teil der politischen Gemeinde Turbenthal.

Der Gemeinderat von Turbenthal wollte die rund 1000 Quadratmeter grosse Parzelle der politischen Gemeinde der Boller Winkler AG verkaufen. Die Gemeindeexekutive liess den Verkehrswert ihres Grundstücks von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) schätzen. Diese kam auf einen Wert von 579‘000 Franken.

Der Gemeinderat beantragte jedoch aufgrund von Gesprächen mit der potenziellen Käuferin der Gemeindeversammlung einen Verkauf der Landparzelle für 527‘000 Franken, also rund neun Prozent weniger, als die Schätzung der ZKB ausweist.

Grund: Der Parzelle fehlen die Erschliessung sowie die Parkplätze, und diese würden das überbaubare Land verringern.

Kritik an der Preisreduktion

Über diesen Landhandel hatte die Gemeindeversammlung am Montagabend zu befinden. Bereits im Vorfeld der Versammlung war in Leserbriefen Kritik am geplanten Landverkauf geäussert worden.

Diese Kritik spiegelte sich auch in verschiedenen Voten an der Gemeindeversammlung: Mehrere Stimmberechtigte fragten den Gemeindepräsidenten Georg Brunner und die Hochbauvorsteherin Katharina Fenner, weshalb der Gemeinderat das Land zu einem geringeren Preis, als von der ZKB geschätzt, verkaufen wolle.

Kanton änderte die Gesetzgebung

Fenner begründete den Preisabschlag mit der neuen kantonalen Regelung der Abstände von Bauten zu Gewässern. Die Parzelle grenze an den Chämibach, sagte Fenner, und vor kurzem habe der Kanton in der Raumplanung den Gewässerraum anstelle des Gewässerabstands eingeführt.

In diesem Raum dürften keine Bauten, also auch keine Erschliessungsstrassen und Parkplätze mehr stehen. Weil nicht die gesamte Parzelle überbaut werden könne, sei auch das Land weniger wert, begründete Fenner den Antrag des Gemeinderats.

Diese Erklärung vermochte offenbar nicht zu überzeugen: Ein Stimmberechtigter stellte den Antrag, das Land nur zum von der ZKB geschätzten Preis zu verkaufen. Aus rechtlichen Gründen konnte dieser Antrag nicht zur Abstimmung gebracht werden. Er signalisierte aber, dass die Stimmberechtigten den Verkauf von Gemeindeland zu einem reduzierten Preis nicht goutierten.

Gemeinde soll mehr Einfluss ausüben

Eine Stimmbürgerin beantragte die Ablehnung des Landhandels und forderte den Gemeinderat auf, bei der Planung des noch unüberbauten Areals mehr Einfluss auszuüben, damit dort nicht nur private, sondern auch öffentliche Nutzungen wie Alterswohnungen möglich würden.

Ein weiterer Stimmberechtigter kritisierte den Gemeinderat, dieser habe schlecht verhandelt und mahnte, die Parzelle der Gemeinde sei mehr wert, da sie zur Aufwertung der grösseren Parzelle beitrage.

Ein Ordnungsantrag, der mit grosser Mehrheit angenommen wurde, beendete die Diskussion und Gemeindepräsident Georg Brunner konnte zur Abstimmung über den Landverkauf übergehen. Dieser wurde, wie er sich in der Diskussion bereits abzeichnete, mit grossem Mehr abgelehnt.

Alle Jahresrechnungen gutgeheissen

Im Übrigen genehmigte die Gemeindeversammlung die Jahresrechnungen der politischen Gemeinde sowie der Sekundar- und Primarschulgemeinde. Ebenso genehmigten die Stimmberechtigten die Bauabrechnung der Sanierung des Schulhauses Risi.