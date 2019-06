Abstimmung zum Feuerwerksverbot endet in «Fotofinish»

«Was macht ihr denn, ist heute Gemeindeversammlung?», rief ein Bewohner verwundert aus dem Fenster, als sich die Karawane von 305 Personen kurz nach 20 Uhr in Bewegung setzte und vom Löwensaal zur Reformierten Kirche in Rüti spazierte, damit alle Stimmberechtigten Platz fanden. Gemeinderat Peter Weidinger (CVP) entgegnete verschmitzt: «Wir sind die Nachdemo des Frauenstreiks», was allenthalben für Gelächter sorgte.