Mehrfamilienhaus statt Schweinestall

Nun ist sie weg: Die Reklametafel, die lange Zeit von der Kantons- und Umfahrungsstrasse her gut sichtbar für Tilsiter-Käse warb. Dessen Produktion in der Käserei in Seelmatten wurde vor drei Jahren eingestellt. Jetzt ragt über den Dächern des knapp 100 Einwohner zählenden Dorfes der Arm eines hohen Krans. Er signalisiert, dass ab dem Spätsommer 2020 am Rande des Weilers sechs neue Wohnungen bezogen werden können.