Johannes Friess übernimmt Stelle definitiv

Der Gemeinderat Fischenthal ist auf der Suche nach einem neuen Gemeindeschreiber fündig geworden. Er hat Johannes Friess als neuen Verwaltungsleiter und Nachfolger von Roman Zogg gewählt und mit sofortiger Wirkung als Gemeindeschreiber angestellt. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Friess hat die Stelle bereits seit dem 20. Mai interimistisch inne. Der 58-Jährige habe sich in dieser Zeit gut in seinem neuen Arbeitsumfeld eingelebt, so der Gemeinderat.

Fachwissen habe überzeugt

Für Friess ist es nicht die erste Stelle als Gemeindeschreiber. Er habe bereits an verschiedenen Orten, wie Männedorf oder Küsnacht, seiner Wohngemeinde, in gleicher Anstellung gearbeitet, heisst es in der Mitteilung. Sein breites Fachwissen sowie seine Führungskompetenz hätten den Gemeinderat im Evaluationsverfahren überzeugt.