Frühaufsteherkonzerte in Pfäffikon

Bereits zum vierten Mal öffnet das Atelier Dati seine Türen für die Pfäffiker Frühaufsteherkonzerte. Vom 17. bis 21. Juni ist das Atelier ab 6.30 Uhr geöffnet und lädt zu Kaffee und Gipfeli, bevor das Konzert um 7 Uhr beginnt. Eröffnet wurde die diesjährige Woche von Mezzosopranistin Nevena Rouben, Antonia Hösli-Caflisch am Violoncello und Barbara Zollinger-Widmer am Klavier.

Am Dienstag, 18. Juni, zeigen Barbara Zollinger-Widmer und Tina Zweimüller am Klavier mit Sprecher Pius Brunner den «Karneval der Tiere». Am Mittwoch, 19. Juni, zeigt ein fünfköpfiges Musikerteam die barocke Instrumental-Sonate «L'Italianità nel Rinasciamento» und am Donnerstag, 20. Juni, spielen Gitarrist Patric Birrer, Perkussionist Dominik Burger und Jazz-Gitarrist Matthias Siegrist Jazz unter dem Titel «Scofield and Friends». Den Abschluss macht eine achtköpfige Musikergruppe mit dem Konzert «Volksmusik aus Osteuropa» am Freitag, 21. Juni.

Die Konzerte sind mehrheitlich Erstaufführungen und neue Formationen, eigens für die Frühaufsteherkonzerte zusammengestellt. Weitere Informationen sowie das Programm findet man auf der Homepage der «Musiker für Pfäffikon» www.musikerpfäffikon.ch. Der Eintritt für Erwachsene kostet 15 Franken, für Kinder 5 Franken.