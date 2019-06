Bessere Zahlen als erwartet, präsentiert an der frischen Luft

«Wir mussten uns bis kurz vor Beginn noch mit den Ameisen herumschlagen – ich hoffe deshalb, Sie sitzen auch alle bequem.» Anton Muff, Gemeindepräsident (DGF) von Fehraltorf, war zu Scherzen aufgelegt. Kein Wunder, wurde die Gemeindeversammlung in Fehraltorf am Montag doch zum ersten Mal überhaupt an der frischen Luft abgehalten. 101 Stimmberechtigte hatten sich im Amphitheater des Schulhaus Heiget eingefunden, die Abendsonne färbte ihre Gesichter golden.

«Die Gemeinde Fehraltorf hat eine gesunde Bilanzstruktur, der jedoch Sorge zu tragen gilt.»