Zu Besuch im Ustermer Wagerenhof

Am Samstag öffnete der Wagerenhof seine Türen. Wer sich für einen Wohnplatz in der Institution für Menschen mit Behinderung interessierte oder einfach die Ustermer Institution besser kennenlernen wollte, konnte im Rahmen von zwei Führungen Einblicke erhalten, die im Alltag nicht möglich sind: Fachpersonen führten die Gäste in kleinen Gruppen über das Gelände und beantworteten Fragen. Zum Beispiel dazu, wie der Alltag in den Wohngruppen des Wagerenhofs organisiert wird.

Auch die grossen Bauprojekte, die im Wagerenhof anstehen, wurden vorgestellt. Am Sponsorenlauf des Lions Club Zürich-Metropol wurden so viele Runden wie möglich gerannt - der gesammelte Betrag wird an den Wagerenhof gespendet. Die Gäste und Bewohner feuerten die Läufer an. (jam)