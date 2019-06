Krachende Harasse und entsorgte Zuckerwatten

Mit einem lauten Krachen stürzen die 22 Getränkeharasse in sich zusammen, während Zuccheros «Baila» aus den Lautsprechern klingt. Die Zuschauer klatschen. Das blonde Mädchen, das bis vor kurzem noch auf dem hohen Harassenturm gestanden hatte, baumelt nun in seinem Klettergestältli, von einem Seil gehalten, hoch oben in der Luft.