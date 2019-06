Grosse Maschinen für kleine Fahrgäste

Die Altrüti in Gossau hat an diesem Samstag wie ein riesiger Spielplatz ausgesehen. Die Besucher mit ihren Kindern konnten sich schminken lassen, verschiedene Spiele spielen, am Glücksrad drehen und noch vieles mehr.

Doch der Schein trügt. Kurz vor Mittag hörte man von weitem ein Motorenbrummen, das wie ein Bienenschwarm immer lauter wurde.

Fahrtwind im Gesicht

Spätestens dann war klar, auf was die vielen Kinder warteten: Über 80 Mottorräder rollten heran und nahmen die Kleinen mit auf eine einstündige Rundfahrt. Brigitte Baumgartner von der Organisation Visoparents Schweiz war sichtlich gerührt, als sie über 60 Kinder auf die Motorräder verteilt hatte und diese mit einem breiten Lachen im Gesicht davon brausten.

Für die Kinder mit Behinderung war die Motorradausfahrt ein einmaliges Erlebnis für alle Sinne: Auf einem Motorrad spürten sie den Fahrtwind, die Gewichtsverlagerung in den Kurven, die Unebenheiten der Strasse, den Wechsel von Sonne und Schatten.(gu)